Gio Cash und das Erfolgsgeheimnis eines großen Traberchampions

Schampus, Gio Cash und Y Not Diamant – an diesen drei Namen kommt niemand vorbei, der sich Gedanken über den nächsten Sieger des Deutschen Traber-Derbys macht. Das seit 1895 bereits zum 128. Mal ausgetragene Rennen ist eines der ältesten deutschen Sportereignisse überhaupt. Der Berliner Trabrennverein hatte in den letzten Jahren allerdings Mühe, nicht von der Last der Tradition erdrückt zu werden. Die Wettumsätze stagnieren, das Interesse am Pferderennsport ist rückläufig, und zur wirtschaftlichen Malaise hat sich die Aufmerksamkeit von Tierschützern gesellt, die emsig bemüht sind, das Haar in der Suppe zu finden, wenn schnelle Traber hinter das längst zu einem High-Gerät entwickelten Sulky gespannt werden.

Wenn man auf der Trabrennbahn aber erst einmal seine Platz gefunden hat, wird das Geschehen schnell zu einem Festival der Namen. Große Sieger, kleine Legenden, fast schon verschüttete Erinnerungen. Nicht immer gelingt die Wiederbelebung des Alten mit der Verknüpfung des Neuen. So wurde in den vergangenen Wochen sehr viel über den großen Derby-Favoriten Gio Cash gesprochen, der in den Niederlanden und in Schweden bereits als Zweijähriger mit herausragenden Leistungen von sich reden machte und nun als Vierjähriger mit einer Gewinnsumme von knapp 340.000 Euro die Chance hat, zu einem echten Star der europäischen Szene aufzusteigen.

Die Kunst, ein Pedigree zu lesen

Die sportliche Entwicklung des Pferdes wurde zuletzt als eine Art Aschenputtel-Legende erzählt. Zwar stammt dessen italienischer Vater Victor Gio vom französischen Spitzenvererber Ready Cash. Aber weil Gio Cashs Mutter Give me Love in ihrer Laufbahn kein einziges Rennen zu gewinnen vermochte, hielt man den stattlichen Rapphengst Gio Cash für ein Zuchtwunder, das insbesondere jenen missfällt, die für einen Jährling 50.000 Euro und mehr ausgeben. Und das ist keineswegs selten der Fall. Auf der Anfang August bereits zum 33. Mal ausgetragenen Derby-Jährlingsauktion waren für den Züchter Roman Osterkamp selbst Angebote von weit über 100.000 Euro nicht genug, für das Eigengebot von 160.000 Euro nahm er sein Pferd lieber wieder mit nach Hause.

Ist das wundersame Aufblühen von Gio Cash also Zufall, pures Glück? Was für ein Unsinn. Das Geheimnis seines an diesem Sonntag womöglich in einem Derby-Sieg mündenden Erfolgs findet sich weiter hinten im Pedigree, der Ahnentafel des imposanten Rapphengstes. Es ist schwer vorstellbar, dass der in Berlin-Marzahn lebende Pierre Sagitz beim Erwerb der Stute nicht auf die berühmten Vorfahren von Give me Love aufmerksam gemacht worden ist, war deren Trainer doch kein geringerer als Heinz Wewering, der mit seinen weit über 22.000 Siegen weltweit von nur sehr wenigen Kollegen übertroffen wurde. Wewering jedenfalls wusste sehr genau, wen er da in einer Handvoll unbedeutender Rennen gesteuert hatte.

Give me Love stammt aus der kleinen, aber feinen Zucht des urig-gewitzten Trabermannes Wiebe D. Landman, der den deutschen Trabrennsport, insbesondere Heinz Wewering, über viele Jahre mit den beliebten Boshoeve-Pferden versorgt hat. Wiebe Landman ist leider 2018 verstorben. In dessen Gestüt am Ijsselmeer befand sich auch die Urgroßmutter von Gio Cash, die für den deutschen Trabrennsport so prägende Königskrone, die mit Diamond Way nicht nur den Derby-Sieger von 1985 zum Sohn hatte, sondern einen der erfolgreichsten europäischen Deckhengste des vergangenen Jahrhunderts. Wiebe Landman hatte Königskrone erst in sehr hohem Alter erworben. Ofarim Boshoeve, die Großmutter von Gio Cash, war eines ihrer letzten Fohlen.

Am Freitag wird ein neuer Weltmeister gesucht

Gio Cashs Herkunft lässt sich also mühelos als Elitengeschichte erzählen, obwohl Pierre Sagitz keinen Mondpreis auf einer Auktionen zahlen musste. Er ließ seine Stute decken und fungiert seither selbst als Züchter. Zudem hatte er mit Jorma Bo einen weiteren Starter im Berliner Rennstall von Victor Gentz. Der zuletzt 2021 gelaufene Dunkelbraune verdiente immerhin rund 18.000 Euro. Seinen jungen Schützling Gio Cash vertraute Sagitz dann allerdings lieber dem niederländischen Trainer Dion Tesselaar an, der die Frühreife des Pferdes erkannte, aber auch sehr behutsam auszubilden wusste. Zunächst auf der heimischen Bahn in Wolvega, später im schwedischen Jägersro, blieb Gio Cash ungeschlagen. Als Dreijähriger knüpfte er daran und gewann das Breeders-Course-Finale in Jägersro sowie weitere Rennen in Wolvega und Turin im Wert von knapp 200.000 Euro.

Es klingt fast ein wenig bemüht, wenn man den weitgereisten Gio Cash nun als Berliner bezeichnet, zumal Pierre Sagitz als Anteilseigner noch den Münchner Immobilienkaufmann Johann Holzapfel mit ins Boot geholt hatte. Der wäre nur allzu gern, wie so oft bei großen Rennen, als Mitbesitzer in den Mariendorfer Winner-Circle getreten. Leider ist Holzapfel kurz vor Gio Cashs Sieg im Berliner Adbell-Toddington-Rennen an den Folgen einer schweren Krankheit gestorben.

Der hier dargestellte Lebenslauf von Gio Cash soll die Bedeutung seiner Gegner nicht schmälern. Der vom Niederländer Paul Hagoort trainierte Y Not Diamant vermochte Gio Cash bereits zweimal zu schlagen, mit einem Kilometerdurchschnitt von 1:12,9 hinterließ er auf regendurchnässter Bahn bei seinem Vorlaufsieg einen blendenden Eindruck. Auf noch trockenem Geläuf benötigte der aus dem deutschen Traditionsgestüt Lasbek stammende Schampus lediglich 1:12,2 Minuten und bleibt Co-Favorit.

Bereits am Freitagabend erste Finalläufe

Die Derby-Bahn Mariendorf geizt an diesem Wochenende nicht mit sportlichen Höhepunkten. Bereits am Freitagabend finden die letzten vier Finalläufe der diesjährigen Fahrerweltmeisterschaft statt, bei der Michael Niemczyk die deutschen Farben gegen neun weitere Spitzenfahrer vertritt. Amtierender Weltmeister ist der Niederländer Rick Ebbinge.



Ehe es am Sonntag dann um insgesamt 275.000 Euro geht, findet am Tag zuvor bereits das Finale zum Stuten-Derby statt, das von einem akuten Dopingfall überschattet wird. Die Proben der vom Niederländer Piet von Pollaert gesteuerten Stute Look of Love waren im Berliner Buddenbrock-Rennen (Stutenlauf) positiv, sodass sie nun für das Finale gesperrt ist. Der Ausgang dieses Rennens ist plötzlich wieder völlig offen.