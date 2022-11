Trainer Alfaro: „Wollen beste WM Ecuadors spielen“ Ecuadors Nationaltrainer Gustavo Alfaro rechnet trotz einer Knie-Verstauchung von Énner Valencia mit dem Einsatz seines Torjägers im entscheidenden Gruppensp... dpa

ARCHIV - Ecuadors Trainer Gustavo Alfaro zeigt wo es hin gehen soll: «Wollen beste WM Ecuadors spielen.» Tom Weller/dpa

Al-Rajjan -Ecuadors Nationaltrainer Gustavo Alfaro rechnet trotz einer Knie-Verstauchung von Énner Valencia mit dem Einsatz seines Torjägers im entscheidenden Gruppenspiel gegen den Senegal. „Er hat diese Knie-Verstauchung, das ist Fakt. Aber er hat ein großes Herz und will in jeder Schlacht dabei sein“, sagte Alfaro in Al-Rajjan.