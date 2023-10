Trainer Dirk Kunert sieht beim Pokalsieg „schwächsten Auftritt“ des BFC Dynamo

Einen besseren Start in das Pokalspiel bei Tasmania Berlin hätte sich der BFC Dynamo gar nicht wünschen können. Gerade einmal sechs Minuten waren gespielt, da köpfte Alexander Siebeck den Regionalligisten nach einer Ecke in Führung und ließ damit keinen Zweifel daran aufkommen, dass der Favorit aus Hohenschönhausen dem Gegner erst gar keine Hoffnung auf eine Überraschung machen wollte. Mit frühem Pressing wurde der Oberligist unter Druck gesetzt und mit dem 1:0 das Spiel kontrolliert. Und als sich die Gastgeber durch ein Gelb-Rote Karte für Miguel Opfermann selbst schwächten, wurde es ein einseitiges Pokalspiel.

In Unterzahl setzte Tasmania ausschließlich auf Konter, wurde damit aber auch nicht gefährlich. Als Siebeck in der 71. Minute auf 2:0 für den BFC erhöhte, war die Partie entschieden. Der Oberligist war an diesem Nachmittag zu ungefährlich, der Regionalligist nicht überzeugend, aber dennoch der Sieger.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Trotz des Weiterkommens sprach Trainer Dirk Kunert vom schwächsten Auftritt der Mannschaft, seit er im Dienst ist. „Wir haben nicht gut gespielt, waren nicht richtig in den Zweikämpfen und haben nur halbe Kraft gespielt.“ Gerade in Hinblick auf die kommenden Spiele im Ligabetrieb aber „müssen wir uns ganz schön straffen und besser werden“. Dass der Landespokal ein besonderer Wettbewerb für den BFC Dynamo ist, habe Kunert „in der Mannschaft nicht gespürt“. Im Vorfeld habe er es schon gemerkt, gerade nachdem im vergangenen Jahr eine große Chance auf den Gewinn des Titels verpasst wurde. Die lebt zwar nach dem Sieg bei Tasmania Berlin weiter – das war aber auch das Einzige, womit Dirk Kunert zufrieden sein konnte.