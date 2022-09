Trainer Sandro Schwarz kehrt mit Hertha nach Mainz zurück Bei der Rückkehr von Hertha-Trainer Sandro Schwarz zu seinem Ex-Club Mainz 05 wollen die Berliner den Aufwärtstrend der vergangenen Wochen fortsetzen. Hertha... dpa

Berlin -Bei der Rückkehr von Hertha-Trainer Sandro Schwarz zu seinem Ex-Club Mainz 05 wollen die Berliner den Aufwärtstrend der vergangenen Wochen fortsetzen. Hertha peilt am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) den zweiten Saisonsieg an. Für den 43-Jährigen Trainer wird es ein besonderes Spiel in seiner Heimatstadt: „Das ist das erste Mal in der Tat, wo ich wieder zurückkehre und wir wissen ja im Leben - man weiß es nie beim ersten Mal, wie es so ist.“ Bis Ende November 2019 war Schwarz Trainer bei Mainz 05, zuvor auch Profi.