Trainer Schwarz: Brauchen auswärts mehr Nehmerqualitäten

Berlin -Hertha-Trainer Sandro Schwarz hat von seiner Mannschaft angesichts der schwachen Bilanz mehr Nehmerqualitäten in Auswärtsspielen gefordert. „Wenn du bei der Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsspielen die Daten vergleichst, sind die Unterschiede nicht so groß, ehrlich gesagt. Du siehst aber, wie wir mit gewissen Situationen in Auswärtsspielen umgehen“, sagte der 44-Jährige am Donnerstag vor dem Spiel der Berliner beim Champions-League-Kandidaten SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky).