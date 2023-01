Trainer Schwarz vor Derby: „Wollen uns nicht verstecken“ Hertha-Trainer Sandro Schwarz hat seine Mannschaft vor dem Stadtderby gegen Union Berlin zu einem intensiveren Auftreten aufgefordert. „Es geht darum, wie du... dpa

Berlin -Hertha-Trainer Sandro Schwarz hat seine Mannschaft vor dem Stadtderby gegen Union Berlin zu einem intensiveren Auftreten aufgefordert. „Es geht darum, wie du ins Spiel reingehst. Dass du dir erst mal mit vielen kleinen Siegen ein besseres Gefühl holst“, sagte der 44-Jährige zwei Tage vor dem Spiel gegen die Köpenicker am Samstag (15.30 Uhr/Sky). „Individuell in deiner Aufgabe, in deinem Zweikampfverhalten, in deiner Laufleistung, in deiner Passqualität. All das gilt es am Samstag von der ersten Sekunde auf den Platz zu bekommen.“