Trainer Schwarz wartet auf Sieg-Belohnung - MRT bei Uremovic Trainer Sandro Schwarz sieht Hertha BSC auch nach drei Unentschieden in Serie auf dem richtigen Weg. Die Stimmung beim Berliner Fußball-Bundesligisten sei au... dpa

Cheftrainer Sandro Schwarz von Hertha BSC zeigt in eine Richtung. - Nutzung nur nach schriftlicher Vereinbarung mit der dpa Andreas Gora/dpa

Berlin -Trainer Sandro Schwarz sieht Hertha BSC auch nach drei Unentschieden in Serie auf dem richtigen Weg. Die Stimmung beim Berliner Fußball-Bundesligisten sei auch nach dem 1:1 gegen die TSG 1899 Hoffenheim gut. „Es macht mehr Spaß, die Belohnung dann auch mit drei Punkten zu spüren“, sagte Schwarz am Montag vor der Trainingseinheit am Olympiastadion. „Dennoch ist die Gefühlslage nicht: 'Wieder nicht gewonnen'“ meinte der 43-Jährige.