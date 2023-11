Trainer Wollitz: „Energie Cottbus ist das Bayern München der Regionalliga“

Sebastian Lemke, der Präsident von Energie Cottbus, hatte da so einen Wunsch, vielleicht war es sogar schon eine Ahnung. Vor dem Brandenburg-Derby in der Regionalliga Nordost zwischen Energie Cottbus und dem SV Babelsberg hatte der Präsident seinem Trainer Claus-Dieter Wollitz geschrieben, dass er sich so ein Ergebnis wünsche, wie es der FC Bayern gegen Borussia Dortmund am Sonnabend vorgemacht hatte. „Klar, wir sind ja das Bayern München der Regionalliga“, schrieb ihm Wollitz aus Spaß zurück.

Vor 7000 Zuschauern im Cottbuser Stadion der Freundschaft wurde am Sonntag aus dem Wunsch dann tatsächlich Realität: Energie gewann mit 4:0 (2:0) gegen Babelsberg – und katapultierte sich mit den drei souverän erspielten Punkten von Rang vier an die Tabellenspitze – vor die punktgleichen Greifswalder, den BFC und Babelsberg, die beide zwei Punkte weniger haben.

Dreierpack von Osterhelweg sichert Energie Cottbus den Sieg

Dabei hatte es sich als prima Schachzug erwiesen, dass Wollitz Mittelfeldspieler Maximilian Oesterhelweg von Anfang an aufs Feld schickte. Nach einem Eigentor des Babelsberger Angreifers Daniel Frahn erhöhte der 33-Jährige auf 2:0. Und kurz nach der Pause sorgte Oesterhelweg mit einem formschönen Fallrückzieher, der leicht abgefälscht hoch über Babelsbergs Keeper ins Tor flog, für das 3:0. Die Partie war entschieden, doch Osterhelweg schlug noch mal zu. In der 72. Minute erhöhte er mit seinem dritten Treffer des Tages auf 4:0. „Ich freue mich für die Mannschaft, dass sie als Mannschaft aufgetreten ist“, sagte Wollitz bei Ostsport.tv.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Während Energie Cottbus also die Chance genutzt hat, das 0:0 des bisherigen Tabellenführers Greifswalder FC bei Chemie Leipzig zu nutzen, um sich wieder an die Spitze der Regionalliga Nordost zu setzen, hatte der BFC Dynamo diese Chance schon am Sonnabend verpasst. 4600 Zuschauer im Erfurter Steigerwaldstadion sahen die 1:3-Niederlage der Berliner, über die Co-Trainer Niels Weiler sagte: „Wir haben in der ersten Halbzeit eine absolute Nicht-Leistung gezeigt.“

Nach sieben Spielen ohne Sieg war Rot-Weiß Erfurt die dominierende Mannschaft. „Wir haben zu viele einfache Ballverluste gehabt, konnten uns nicht wehren, weder in den Luftduellen noch in den Zweikämpfen am Boden“, analysierte Weiler, der den gesperrten BFC-Coach Dirk Kunert vertrat. Kunert musste nach seiner Ampelkarte auf der Tribüne des Steigerwaldstadions Platz nehmen.

„Wir hatten zu viele individuelle Fehler in den letzten zwei Spielen, um uns dafür zu belohnen, um vielleicht auch ganz oben zu stehen“, fuhr Weiler fort. Das müssen schnell abstellen und lernen, als Mannschaft, als gesamtes Team – dass wir in den nächsten Wochen wieder die Punkte holen, um oben dran zu bleiben.“ Der Aufstiegskampf in der Regionalliga Nordost bleibt spannend. Denn selbst der Tabellenfünfte FC Viktoria 1889 Berlin liegt mit nur vier Punkten Rückstand auf Cottbus und Greifswald noch gut im Rennen um den Direktaufstieg.