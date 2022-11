Traum vom Halbfinale: DHB-Frauen wollen glänzen Seit WM-Bronze 2007 warten die deutschen Handballerinnen auf eine Medaille bei einem großen Turnier. Diese Durststrecke soll bei der EM enden - auch wenn die... Eric Dobias , dpa

ARCHIV - Trainer Markus Gaugisch hofft mit seiner Mannschaft auf ein gutes Abschneiden bei der Handball-Europameisterschaft. Marco Wolf/wolf-sportfoto/dpa

Podgorica -Trotz der holprigen Generalprobe gegen Rumänien reisten Deutschlands Handball-Frauen mit großer Lust und Vorfreude zur Europameisterschaft. Bei der an diesem Freitag beginnenden Endrunde in Slowenien, Nordmazedonien und Montenegro will die DHB-Auswahl endlich den internationalen Durchbruch schaffen und erstmals seit dem vierten EM-Platz 2008 wieder im Medaillenkampf eines großen Turniers mitmischen.