Traumstart für europäische Teams in den Play-Ins der LoL-WM Für Fnatic und MAD Lions starten die LoL Worlds bereits in den Play-Ins. Die europäischen Vertreter legen einen makellosen Auftakt hin, ein Team tut sich dab... dpa

Mit MAD Lions und Fnatic können sich beide LEC-Vertreter über einen gelungenen Auftakt in den Play-Ins der LoL-WM freuen. Colin Young-Wolff/Riot Games/dpa

Mexiko-Stadt -MAD Lions und Fnatic sind ungeschlagen in die Play-In-Phase der League-of-Legends-Weltmeisterschaft gestartet. Die europäischen Vertreter sehen sich mit jeweils zwei Siegen in einer guten Ausgangslage für den Einzug in die Hauptrunde.