„Traumtor“ von Augsburgs Berisha: Jubel für seine Partnerin Mergim Berisha fehlte beim 3:4 gegen Borussia Dortmund gesperrt. Gegen Mönchengladbach steht er gleich wieder in der Startelf - und trifft sehenswert zum bef... dpa

Der Augsburger Mergim Berisha (l) und Julian Weigl (r) von Mönchengladbach. Peter Kneffel/dpa

Augsburg -Den Kunstschuss gegen Borussia Mönchengladbach widmete der Augsburger Stürmer Mergim Berisha seiner Partnerin. Mit einem herrlichen Volleytreffer mit dem Außenrist in der 82. Minute war der 24-Jährige am Mittwochabend beim 1:0 der Matchwinner. „Sehr in Ordnung“ fand Berisha seinen tollen Abschluss. „Ich wusste, dass eine Aktion kommt und ich da sein muss.“