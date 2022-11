Trelleborg verteidigt WM-Titel der Farming Simulator League Trelleborg ist zum dritten Mal in Folge Weltmeister der Farming Simulator League. Das Team ging als Favorit ins Turnier - und musste härter als erwartet um d... dpa

ARCHIV - Trelleborg hat zum dritten Mal in Folge die WM der Farming Simulator League gewonnen Alexander Prautzsch/dpa

Erlangen -Lukas „Wühler“ Thiemann lächelte selbstbewusst, trotzdem sah man ihm die Erleichterung an: Sein Team Trelleborg hat New Holland im Weltmeisterschaftsfinale der Farming Simulator League 3:1 geschlagen. Es ist der dritte Meisterschaftstitel in Folge für das Team des gleichnamigen schwedischen Kunststoffherstellers.