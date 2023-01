Trimmel über Union: „Schmeißt man nicht so schnell weg“ Union Berlins Kapitän Christopher Trimmel hat nach eigenen Worten inzwischen eine starke emotionale Bindung zum Club. Bei seiner Ankunft in Berlin sei der Au... dpa

Campoamor (dpa) – -Union Berlins Kapitän Christopher Trimmel hat nach eigenen Worten inzwischen eine starke emotionale Bindung zum Club. Bei seiner Ankunft in Berlin sei der Aufstieg in die Bundesliga sein Traum gewesen, sagte der 35-Jährige, dessen Vertragsverlängerung am Sonntag bekannt wurde, am Montag in einer Medienrunde. „Wenn du dann als Spieler die komplette Entwicklung mitmachst, nicht nur den Aufstieg, sondern dann auch Conference League und Europa League. Dann bedeutet das einem sehr, sehr viel“, sagte der österreichische Außenverteidiger. „So schnell schmeißt man das nicht weg und sagt: Ja, ich habe ein Angebot, wo ich ein paar Euro mehr verdiene.“