Trimmel vor Bochum-Spiel: Brauchen „Topeinstellung“ Union-Kapitän Christopher Trimmel hat genaue Vorstellungen, wie seine Mannschaft ihre Erfolgsserie auch beim VfL Bochum fortsetzen kann. „Wir wollen einfach ... dpa

Berlin -Union-Kapitän Christopher Trimmel hat genaue Vorstellungen, wie seine Mannschaft ihre Erfolgsserie auch beim VfL Bochum fortsetzen kann. „Wir wollen einfach unser Ding durchziehen. Wir werden wahrscheinlich als Favorit wahrgenommen, wenn man als Tabellenführer beim Tabellenletzten spielt. Mit einer Topeinstellung und frischen Beine wird es funktionieren“, sagte der Österreicher am Donnerstag in einer Medienrunde. Am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) tritt der Bundesliga-Spitzenreiter bei Schlusslicht Bochum an.