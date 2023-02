Trotz Ausfällen: Netzhoppers haben „positiven Charakter“ Die Berliner Volleyballer mussten zuletzt verletzungsbedingt auf mehrere Spieler verzichten. Trotzdem siegte die Mannschaft gegen den TSV Haching München in ... dpa

ARCHIV - Spieler sind am Ball. Uwe Anspach/dpa/Symbolbild

Bestensee -Die Moral bei den Netzhoppers KW-Bestensee hat auch unter den vielen Rückschlägen in dieser Saison nicht gelitten. Trotz widriger Umstände wegen zahlreicher verletzungsbedingter Ausfälle gelang der Mannschaft gegen den TSV Haching München am Samstag in der Zwischenrunde der Volleyball-Bundesliga ein 3:1 (25:20, 25:20, 26:28, 25:22)-Heimerfolg. Es war im 18. Saisonspiel erst der vierte Sieg der Brandenburger. Zwei davon gelangen der Mannschaft gegen Schlusslicht VC Olympia Berlin, die beiden anderen wurden gegen den Vorletzten Haching geholt.