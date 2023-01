Trotz Bruchs an der Hand: Kilde will auf Streif starten Der norwegische Ski-Star Aleksander Aamodt Kilde hat sich im Training in Kitzbühel einen kleinen Bruch nahe des rechten Handgelenks zugezogen, will aber trot... dpa

Der Norweger Aleksander Aamodt Kilde verletzte sich an der Hand. Hans Klaus Techt/APA/dpa

Kitzbühel -Der norwegische Ski-Star Aleksander Aamodt Kilde hat sich im Training in Kitzbühel einen kleinen Bruch nahe des rechten Handgelenks zugezogen, will aber trotzdem in der Abfahrt am Freitag (11.30 Uhr/ZDF und Eurosport) starten.