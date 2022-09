Trotz Fehlstart: Eisbären-Coach Aubin sieht „großen Schritt“ Obwohl die Eisbären Berlin auch ihr zweites Saisonspiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verloren, sah Trainer Serge Aubin einen Aufwärtstrend beim deut... dpa

ARCHIV - Berlins Cheftrainer Serge Aubin steht vor der Mercedes-Benz Arena. Andreas Gora/dpa/Archivbild

Berlin (dpa/bb) – -Obwohl die Eisbären Berlin auch ihr zweites Saisonspiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verloren, sah Trainer Serge Aubin einen Aufwärtstrend beim deutschen Meister. „Das war definitiv ein großer Schritt nach vorne gegenüber dem vorigen Spiel“, sagte der Kanadier am Freitagabend nach dem 1:2 im Penaltyschießen gegen die Grizzlys Wolfsburg. „Wir hatten viele Chancen, konnten sie aber leider nicht nutzen. Es war eines dieser Spiele, in denen der Puck einfach nicht reingeht, aber ich bin stolz auf den Einsatz.“