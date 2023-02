Trotz Sieg zum Geburtstag: Aubin fordert Steigerung Mit dem 6:4 in Schwenningen wahren die Berliner ihre Playoff-Chancen in der DEL, offenbaren aber wieder einmal folgenschwere Konzentrationsschwächen. Die gil... dpa

Villingen-Schwenningen -Trainer Serge Aubin erlebte an seinem 48. Geburtstag eine emotionale Achterbahnfahrt. So war er nach dem turbulenten 6:4 der Eisbären Berlin bei den Schwenninger Wild Wings in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auch eher erleichtert als euphorisch. „Ich freue mich definitiv über den Sieg, aber es gibt noch eine Menge Arbeit zu erledigen“, sagte der Kanadier am Mittwochabend bei Magentasport. „Ich denke nicht, dass wir unser bestes Eishockey gespielt haben. Aber es geht darum, Siege zu holen, und das haben wir getan.“