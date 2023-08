Trotz WM-Debakel: Völler glaubt an deutsche Fußballerinnen

Hanau -Rudi Völler ist trotz des frühen Ausscheidens bei der Weltmeisterschaft davon überzeugt, dass sich die deutschen Fußballerinnen für die Olympischen Spiele 2024 qualifizieren.

Das Vorrunden-Aus der deutschen Elf, die gegen Außenseiter Südkorea am Donnerstag nicht über ein 1:1 hinausgekommen war, sei „überraschend“ und „enttäuschend“ gewesen, sagte der Direktor der A-Nationalmannschaft der Männer in Hanau, wo der DFB ein Projekt zur Unterstützung der Amateurclubs vorstellte. Bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr habe die Mannschaft aber „gezeigt, zu was sie fähig ist“. Dort hatte das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg erst im Finale gegen England verloren.

„Die Frauen-Mannschaft wird sich für Olympia qualifizieren und gute Olympische Spiele spielen“, sagte Völler. Die Olympischen Spiele 2024 finden in Paris statt.