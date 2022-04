Dietmar Ripplinger hat eine Premiere vor sich: Wenn am Freitagabend ab 18.30 Uhr im entscheidenden zweiten Finalspiel der Tischtennis-Champions-League der Frauen die Schmetterbälle fliegen und Shan Xiaona, Nina Mittelham und Britt Eerland, die Spitzenspielerinnen des TTC Berlin Eastside, um die Krone Europas kämpfen, muss alles perfekt vorbereitet sein. Der 51-Jährige verantwortet den Streamingauftritt des vielmaligen Deutschen Meisters, ist dafür zuständig, dass möglichst viele Anhänger des schnellen Spiels auf dem heimischen Laptop das Geschehen in sehr guter Qualität verfolgen können.

Das komplizierte Equipment muss aufgebaut werden und einsatzfähig sein, wenn der erste Ball gespielt wird. Ripplinger, der einst Film studierte und Geschäftsführer der INDI Film GmbH ist, wird das Duell des TTC Eastside gegen KTS Tarnobrzeg aus Polen zum ersten Mal allein übertragen und auf zwei, drei Helfer, die sonst bei Bundesligaspielen an seiner Seite waren, verzichten. „Das ist eine Premiere für mich“, so Ripplinger, der mit vier Kameras das Geschehen einfangen wird. Eine Kamera, die erhöht postiert wird, zeigt die Totale, eine andere das Spiel von der Seite.

Tischtenniszuschauer aus China

Er selbst wird mit einer Handkamera Nahaufnahmen produzieren und mit einer vierten, beweglichen Kamera, die an einem sogenannten Galgen hängt, ab und an Bilder senden. „Wir haben einen hohen Anspruch und wollen den Sehgewohnheiten der TV-Zuschauer möglichst nahekommen“, erklärt Ripplinger, der im November vorigen Jahres zum neuen Präsidenten des Berliner Tisch-Tennis Verbandes gewählt wurde.

Zusätzlich ist Bernd Guder, der auch ehrenamtlich tätig ist, bei jedem Heimspiel dabei. Er installiert eine Kamera, die die Totale zeigt und während des Spiels komplett durchläuft, und ist zudem mit einer Handkamera am Spielfeldrand unterwegs. Er produziert später eine Zusammenfassung, die auf Youtube zu sehen ist. Seine Klickzahlen sind hoch – auch aus dem Tischtennis-Mekka China kommen Zuschauer, die Guders Filme gern sehen.

Das Streamen von Sportevents gibt es schon einige Jahre, besonders seitdem 2014 der Online-Sportsender Sportdeutschland.TV seine Arbeit aufnahm. Vor allem Sportarten, die in der ARD und im ZDF nicht so häufig zum Zuge kommen, haben die Streamingübertragungen für sich entdeckt, um mehr Öffentlichkeit zu bekommen. Dazu gehört Tischtennis. „Die Corona-Krise, die lange Zeit keine Zuschauer in den Sporthallen zuließ, hat das Livestreamen noch einmal beschleunigt“, sagt Ripplinger. Der Verein TTC Eastside zahlt eine Gebühr für die Lizenz an Sportdeutschland.TV, etwa 2000 bis 3000 Euro pro Saison. Filmemacher Ripplinger selbst ist seit vier Jahren Mitglied beim TTC, sein Sohn Felix gilt als großes Talent und trainiert bei Eastside.

„Der Livecharakter beim Streamen ist entscheidend“, sagt Ripplinger, „man sollte vor allem lokale Events streamen, das hat sicher Zukunft.“ Er nennt ein Beispiel: Als er bei den Berliner Einzelmeisterschaften hinter der Kamera stand und ohne vorherige Werbung und Ankündigung streamte, hatte er im Schnitt immerhin gut 1500 Zuschauer. Früher streamte man bei Eastside nur punktuell einige Spiele, seit Frühjahr 2021 alle Heimspiele. Vor einem Match, natürlich besonders vor einem brisanten Finale in der Champions League, müssen sich Ripplinger und Guder inhaltlich gut vorbereiten, die Spielerinnen beider Kontrahenten kennen, über die aktuelle sportliche Situation im Bilde sein. Eigentlich geht bei der Übertragung eines Spiels beinahe ein ganzer Tag für die Macher drauf – mit Vorbereitung, dem Spiel selbst und dem Abbau des Equipments.

Höchste Konzentration hinter der Kamera

„Die Kunst ist es, vor allem auch Reaktionen der Spielerinnen einzufangen“, so Ripplinger, „man muss möglichst oft nah ran an die Gesichter. Die Zuschauer wollen natürlich das Spielgeschehen sehen, die oft spektakulären Ballwechsel, aber auch die einzelnen Akteure. Und sie benötigen eingeblendet stets den aktuellen Spielstand.“

Das erfordert von den Leuten hinter den Kameras höchste Konzentration und das auch bei Duellen, die drei Stunden andauern. Ripplinger, dessen Firma vor allem im Dokumentarfilm-Bereich zahlreiche Preise gewann, glaubt an eine erfolgreiche Zukunft für das Streaming von Sportereignissen. Man müsse alles noch attraktiver machen, auch Werbung einblenden, um Gelder zu akquirieren. Es wird wohl bald auch neue Technologien geben, die während der Spiele den kleinen Tischtennisball analysieren, auf eingeblendeten Grafiken etwa die Geschwindigkeit oder die Rotation des Balles zeigen. Ripplinger sagt: „Mir schweben kurze Homestorys der Spielerinnen vor, die man vor Beginn der Duelle zeigen kann, eine Art kleines Magazin mit einem Moderator.“

Während in der Bundesliga an zwei Tischen parallel gespielt wird – die Duelle werden von Ripplinger und Guder verfolgt – gibt es in der Champions League einen Centre-Court und nur einen Tisch. Die Eastside-Streamingexperten werden sich am Freitag auf einen sehr langen Abend einstellen müssen. An Emotionen am Tisch wird es garantiert nicht fehlen.