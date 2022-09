TTC Eastside gewinnt Bundesliga-Auftakt gegen SV Böblingen Die Tischtennis-Damen von TTC Berlin Eastside haben am Sonntag in heimischer Halle das Auftaktspiel der Bundesliga-Saison 2022/23 gegen SV Böblingen mit 6:2 ... dpa

Berlin -Die Tischtennis-Damen von TTC Berlin Eastside haben am Sonntag in heimischer Halle das Auftaktspiel der Bundesliga-Saison 2022/23 gegen SV Böblingen mit 6:2 gewonnen. Der erste Auftritt des neuformierten Erfolgsteams war mit Spannung erwartet worden. Die Spitzenspielerinnen Nina Mittelham und Xiaona Shan sind im ersten Saisonteil an japanische Clubs ausgeliehen.