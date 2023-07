Tuchel: Müller frühestens zur Asienreise zurück

Rottach-Egern -Thomas Tuchel muss mindestens bis zum Ende der Woche in der Saison-Vorbereitung auf Thomas Müller verzichten.

Müller käme frühestens zur Asienreise zurück, aber da müsse man den Heilungsverlauf abwarten, sagte Tuchel am Dienstagabend in Rottach-Egern. Der deutsche Fußball-Rekordmeister ist vom 24. Juli bis 3. August in Tokio und Singapur unterwegs.

Verletzt zum Teamabend

Müller hatte das Trainingslager des FC Bayern am Tegernsee vorzeitig beendet. Der Offensivspieler absolvierte wegen muskulärer Problemen an der linken Hüfte individuelle Einheiten in München. Zum Teamabend am Montag war er aber zur Mannschaft gereist. „Es war sehr cool, wir haben tolle Stationen durchlaufen. Wir hatten als Gruppe richtig Spaß und haben super zusammengearbeitet“, sagte Müller.

Müller war bereits in der Vorsaison vor der Fußball-Weltmeisterschaft von Hüftproblemen gebremst worden. Im nun reiferen Profi-Alter von 33 Jahren spürt der Vize-Kapitän seinen Körper mehr als früher. Für seine Verhältnisse ungewöhnlich oft musste der nicht sehr verletzungsanfällige Weltmeister von 2014 in der vergangenen Saison pausieren.