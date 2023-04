Tuchel strebt keinen Strafenkatalog wie bei Nagelsmann an Strafen fürs Zuspätkommen oder Handyklingeln bei der Teambesprechung? Wenn die Bayern-Stars das einführen möchten, steht Thomas Tuchel dem offen gegenüber. E... dpa

Ein Strafenkatalog soll nach Meinung von Bayern-Trainer Thomas Tuchel «aus der Mannschaft kommen». Tom Weller/dpa

München -Thomas Tuchel strebt beim FC Bayern München keinen Strafenkatalog an, wie es ihn unter Julian Nagelsmann gegeben hat. „Ich wünsche mir eigentlich, dass wir so ein Miteinander pflegen, dass wir ohne auskommen“, sagte der Trainer des deutschen Fußball-Rekordmeisters in München.