Tumor im Hoden: Herthas Boetius muss operiert werden

Berlins Jean-Paul Boetius (l) und Hertha BSC Berlins Trainer Sandro Schwarz nach dem Spiel. - Nutzung nur nach schriftlicher Vereinbarung mit der dpa Tom Weller/dpa/Archivbild

Berlin (dpa) – -Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss auf Jean-Paul Boetius verzichten. Beim niederländischen Sommer-Neuzugang wurde bei einer urologischen Untersuchung am Mittwoch ein Tumor im Hoden diagnostiziert, wie der Verein am Donnerstag mitteilte. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler wird am Freitag operiert.