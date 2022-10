Tundra besiegt Team Secret und zieht ins TI-Finale ein Alle drei verbliebenen Teams bei der Dota-WM kommen aus Westeuropa. Dabei steht ein Finalteilnehmer schon fest - der andere wird erst noch ausgefochten. dpa

HANDOUT - Der Deutsche Dota-Spieler Leon «Nine» Kirilin freut sich über den Einzug ins TI-Finale. Valve/dpa

Singapur -Am vorletzten Spieltag der Dota-2-Weltmeisterschaft „The International“ in Singapur hat Tundra Esports sich in der oberen Turnierhälfte gegen Team Secret durchgesetzt und ist das erste Team im Finale. In der unteren Bracket wurde Team Aster von Team Liquid eliminiert.