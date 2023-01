Turbine gibt nicht auf - Suche nach Sturmoptionen

Trotz neun Punkten Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz gibt das Tabellenschlusslicht Turbine Potsdam die Hoffnung auf den Klassenerhalt in der Fußball- Bu...

Potsdam -Trotz neun Punkten Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz gibt das Tabellenschlusslicht Turbine Potsdam die Hoffnung auf den Klassenerhalt in der Fußball- Bundesliga der Frauen nicht auf. „Ja, im ersten halben Jahr liefen die Dinge nicht gut für uns. Aber wir alle sind motiviert und denken, dass wir es mit harter Arbeit und großem Herzen auf und neben dem Platz schaffen können“, sagte Mittelfeldspielerin Noa Selimhodzic.

„Wir werden in der Rückrunde alles dafür tun, unser Ziel gemeinsam zu erreichen“, betonte die 19-Jährige. Seit Mittwoch bereitet sich Turbine auf den Jahresstart in der Bundesliga vor. Zum Abschluss der Rückrunde empfängt das Team von Trainer Sven Weigang am 5. Februar (13.00 Uhr) Vizemeister Bayern München im Karl-Liebknecht-Stadion.

Der Coach soll das Team in jedem Fall bis zum Saisonende betreuen, wie Turbine-Präsident Karsten Ritter-Lang dem „Kicker“ bestätigte. Das Potenzial für den Klassenerhalt sieht der Vereinschef. „Mit Sicherheit haben zwölf bis vierzehn Spielerinnen das Bundesliganiveau. Darüber hinaus gibt es mindestens zehn Spielerinnen, die den Willen, die Motivation und die Leistungsfähigkeit haben, da anzuschließen“, sagte Ritter-Lang.

Um den Abstieg zu vermeiden, befinden sich die Potsdamerinnen laut der Märkischen Allgemeinen Zeitung auf der Suche nach Verstärkung. Dabei sei das Augenmerk auf die Suche nach Stürmerinnen ausgerichtet. Mit nur fünf erzielten Toren haben die Turbinen nach den ersten zehn Saisonspielen die schwächste Offensive aller zwölf Erstligisten.