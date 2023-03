Turbine klammert sich an nächsten Strohhalm Turbine Potsdam gibt sich in der Fußball-Bundesliga der Frauen noch nicht geschlagen. „Es gibt immer noch genug Spiele, die wir gewinnen können. Lasst uns di... dpa

Potsdam -Turbine Potsdam gibt sich in der Fußball-Bundesliga der Frauen noch nicht geschlagen. „Es gibt immer noch genug Spiele, die wir gewinnen können. Lasst uns die Hoffnung schüren. Nach der Klatsche in Wolfsburg haben die Mädels sich reingekniet“, sagte Potsdams Trainer Dirk Heinrich nach dem 0:0 des abgeschlagenen Tabellenletzten gegen den Vorletzten 1. FC Köln in einem Nachholspiel am Dienstagabend bei „MagentaSport“. Turbine hat damit den zweiten Punkt nach nunmehr 15 Spielen auf dem Konto, Köln hat zehn Zähler mehr.