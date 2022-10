Turbine Potsam mit Personalsorgen gegen Wolfsburg Turbine Potsdam plagen in der Fußball-Bundesliga der Frauen vor der Begegnung gegen den VfL Wolfsburg arge Personalsorgen. Bei der Partie gegen den amtierend... dpa

Potsdam -Turbine Potsdam plagen in der Fußball-Bundesliga der Frauen vor der Begegnung gegen den VfL Wolfsburg arge Personalsorgen. Bei der Partie gegen den amtierenden Meister und Pokalsieger am Samstag (13.01 Uhr/Magentasport) muss Turbine-Trainer Sebastian Middeke im heimischen Karl-Liebknecht-Stadion neben der an einem Kreuzbandriss laborierenden Kapitänin Noemi Gentile auch auf Stammtorhüterin Vanessa Fischer verzichten, die nach ihrer Roten Karte bei der 2:4-Niederlage beim 1. FC Köln vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) für ein Spiel gesperrt wurde.