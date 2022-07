Vor zwei Monaten schien die Welt von Turbine Potsdam noch in Ordnung. Gerade erst waren die Fußballerinnen in das DFB-Pokalfinale eingezogen, und auch in der Liga war die Ausgangslage des Teams von Trainer Sofian Chahed aussichtsreich: Ein Unentschieden am vorletzten Spieltag gegen Frankfurt würde zur Qualifikation für die Champions League reichen. Ein Szenario, das auch Präsident Rolf Kutzmutz gefiel.

Zwei Monate später steht Turbine nicht nur ohne Champions-League-Platz da, sondern auch ohne Präsidenten. Und die Welt von Turbine Potsdam, sie steht inzwischen Kopf. Auf eine bittere Niederlage im Pokalfinale folgte die Entlassung von Trainer Chahed, dazu die Abgänge von zehn Spielerinnen. Die Gründe für diese Zäsur, die manch einer als Zerfall des Traditionsklubs bewertet, sind zahlreich und nicht alle neu. Der Potsdamer Lösungsansatz bedeutet mindestens kurzfristig einen Rückschritt.

Aber von vorne: Vor zehn Jahren gewann die Turbine im Sommer 2012 ihre vierte Deutsche Meisterschaft in Serie. Im Nachwuchs gut aufgestellt, dazu zahlreiche Nationalspielerinnen im Kader – die Potsdamerinnen waren damals das Maß aller Dinge im deutschen Frauenfußball. Dann folgte die Wachablösung. Seit 2013 hieß der Deutsche Meister stets entweder VfL Wolfsburg oder FC Bayern München. Auch Klubs wie 1899 Hoffenheim und Eintracht Frankfurt sind heute auf Turbines Level. Symptomatisch hierfür: Wenn die deutsche Nationalmannschaft am 8. Juli gegen Dänemark in die Europameisterschaft startet, werden 20 Spielerinnen aus Wolfsburg, München oder Frankfurt im Kader stehen, aber keine einzige aus Potsdam. Finanziell und strukturell fehlen Turbine die Mittel und Argumente, um sich beim Werben um Topspielerinnen gegen die Frauen-Abteilungen der Männer-Bundesligisten durchzusetzen.

Die Uneinigkeit in der Frage, wie man mit dieser Problematik umgeht, wurde bereits rund um Turbines Mitgliederversammlung 2021 sichtbar. Bei der Wahl zum Präsidenten standen sich dort mit dem 75-jährigen Amtsinhaber Kutzmutz und der 30-jährigen Tabea Kemme zwei Generationen und zwei Philosophien gegenüber: Der für Altbewährtes stehende Kutzmutz gegen die ambitionierte Ex-Spielerin, die von Leistungsdiagnostik, der Champions League und verbessertem Marketing sprach. Am Ende setzte sich das Altbewährte denkbar knapp mit 110:100 Stimmen durch. Ein Jahr später weiß nicht nur Ehrenpräsident Bernd Schröder: „Diese Stimmung, die damals aufgekommen ist, die hat Schrammen am Verein hinterlassen.“

Imago Sofian Chahed führte den 1. FFC Turbine Potsdam als Trainer ins DFB-Pokal-Finale der Frauen

Spricht man mit Uwe Reher, entsteht der Eindruck, man hätte es bei Turbine Potsdam verpasst, die richtigen Konsequenzen aus der knappen Wahl zu ziehen. Reher ist Vizepräsident der Potsdamerinnen und als solcher aktuell federführend im Vorstand. Auf die Frage nach den Gründen für den aktuellen Umbruch bei der Turbine antwortet er: „Es wurde zu wenig kommuniziert im Verein – egal ob zwischen Trainerteam und Vorstand oder zwischen Vorstand und Spielerinnen.“ So gibt Reher auch zu, dass der Prozess, der in den Paukenschlägen des Sommers kulminierte, „leider am Vorstand ein wenig vorbeigegangen ist“. Und wenn er anschließend mit Nachdruck betont, dass der Vorstand über Sofian Chaheds Nachfolger auf dem Trainerstuhl, Sebastian Middeke, „komplett gemeinsam entschieden“ habe, ist das zwar lobenswert, impliziert aber gleichzeitig, dass dies in der Vergangenheit nicht immer so war. Es ist ein Eindruck, der sich verfestigt, wenn man bezüglich der initialen Vertragsverlängerung mit Chahed im vergangenen Dezember nachhakt.

Differenzen im Verhältnis von Trainer und Spielerinnen

So wird in Gesprächen mit Reher, Bernd Schröder und auch Rolf Kutzmutz selbst klar: Die treibende Kraft hinter der Vertragsverlängerung bis 2025 war Kutzmutz. In der damaligen Pressemitteilung spricht der Ex-Turbine-Präsident von einer „Signalwirkung für den ganzen Verein“. Auch Bernd Schröder attestiert Kutzmutz heute sehr verständnisvoll die Absicht, „Ruhe in den Verein zu bringen, den Spielerinnen zu zeigen, woran sie sind und sie damit zum Bleiben zu bewegen“. Ein halbes Jahr nach der Vertragsverlängerung ist der Plan gescheitert. So ging zwar eine Signalwirkung von der Unterschrift Chaheds aus, allerdings eine gänzlich andere als erhofft. „Die Vertragsverlängerung hat dazu geführt, dass noch mehr Diskrepanzen in der Mannschaft entstanden sind“, findet Bernd Schröder.

Im Detail wollen weder er noch Kutzmutz oder Reher auf die Gründe für die Trennung von Chahed eingehen. Dennoch lässt Schröder durchklingen, dass es Differenzen im Verhältnis von Trainer und Spielerinnen gegeben habe. Es ist eine Aussage, die beim genaueren Hinschauen ins Bild der vergangenen Wochen passt.

„Unzufriedenheit innerhalb der Mannschaft“

Während Chahed eine Gesprächsanfrage der Berliner Zeitung unbeantwortet ließ, berichtete der rbb zuletzt, dass mehrere anonyme Turbine-Spielerinnen Chahed „sowohl zwischenmenschlich als auch kommunikativ“ Probleme attestiert hätten. Auch die in Turbine-Kreisen weiterhin gut vernetzte Kemme sprach dem rbb gegenüber von einer „Unzufriedenheit innerhalb der Mannschaft.“ Rolf Kutzmutz sieht das etwas anders. „Womit man unzufrieden war, das waren die vielen endenden Verträge und fehlende neue Vertragsabschlüsse“, sagt Turbines Ex-Präsident am Telefon diplomatisch. „Obwohl die Verantwortlichkeit da auf verschiedenen Ebenen liegt, hat man sie an einer Person festgemacht. Vom Sportlichen her gab es keine Gründe für die Trennung.“

Tatsächlich war Turbines Saison trotz des so bitteren Saisonfinales insgesamt eine sehr erfolgreiche. Chaheds Job schien in keiner Weise gefährdet. Auch Bernd Schröder, der im Vorstand sitzt, dort aber nicht stimmberechtigt ist, bekräftigt, dass die Trennung von Chahed weder spontan noch sportlich begründet war: „Es ist doch klar, dass eine Entscheidung fundamentiert ist, wenn sie mit einer solch überwältigenden Mehrheit getroffen wird.“ Diese überwältigende Mehrheit war es schließlich auch, die Rolf Kutzmutz so zugesetzt hat. „Wenn man bei einer so wichtigen Entscheidung in einer Minderheit ist, ist das etwas anderes, als wenn man alleine dasteht“, sagt er, ehe er hörbar betroffen ergänzt: „Und bei dieser Entscheidung stand ich alleine da.“ Für Kutzmutz nicht nur ein deutliches Zeichen fehlender Rückendeckung, sondern auch Grund genug, nach 22 Jahren bei der Turbine und knapp sieben Jahren als Präsident des Klubs zurückzutreten.

Turbines Saisonziel: gesichertes Mittelfeld

Es ist ein Abschied von vielen in diesem Potsdamer Sommer. Sportlich sind dabei die von Leistungsträgerinnen wie die Kapitänin Sarah Agrez (VfL Wolfsburg) und die Abwehrchefin Merle Barth (Athletico Madrid) besonders schmerzhaft. Sie werden sich kurzfristig genauso wenig ersetzen lassen wie Selina Cerci, die für ihren Wechsel nach Köln gar eine sportliche Verschlechterung in Kauf nimmt. Mit Spielerinnen wie Gina Chmielinski und Dina Orschmann verliert Turbine dazu junge Eigengewächse. „Es ist ein extremer Umbruch“, sagt Uwe Reher, und Bernd Schröder ergänzt: „In diesem Jahr sind Spielerinnen gegangen, die den Stamm der nächsten Jahre hätten bilden können.“

Angesichts dieser Umstände scheint es unwahrscheinlich, dass Turbine in den nächsten Jahren ähnlich erfolgreich sein wird wie in der vergangenen Saison. „Wir müssen versuchen, Stabilität zu erlangen“, weiß auch Schröder, der sagt: „Im Moment sehe ich das gesicherte Mittelfeld als die Zielsetzung.“ Damit dieses Ziel erreicht wird, hat man sich in Potsdam bereits wieder auf das besinnt, was Uwe Reher die „alten Tugenden“ nennt. Die Mittel zum Zweck: eine bereits wiedereingeführte Trainingsgruppe für Perspektivspielerinnen, eine engere Verzahnung mit der Potsdamer Sportschule, neue Sponsoren und nicht zuletzt viel Geduld. „Wir bauen jetzt komplett auf einen jungen Kader, der ja auch früher unser Aushängeschild war“, sagt Reher, „mit dem Ziel, dass wir uns mittelfristig wieder mit den Teams im oberen Tabellenbereich messen können.“ Nach dem erdrutschartigen Umbruch in diesem Sommer wäre das bereits ein Erfolg für Turbine Potsdam.