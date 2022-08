Potsdam/Haus im Ennstal - Frauenfußball-Bundesligist Turbine Potsdam hat im Rahmen des Trainingslagers in Österreich sein erstes Testspiel deutlich gewonnen. Gegen den österreichischen Erstligisten FC Bergheim setzte sich das Team von Trainer Sebastian Middeke am Mittwochabend in der Ennsboden Arena in Haus mit 5:0 (2:0) durch. Die Tore für die neuformierten Potsdamerinnen erzielten May Kyokawa (2), Viktoria Schwalm, Noa Selimhodzic und Martyna Wiankowska.

Zum Abschluss des einwöchigen Trainingscamps in der Alpenrepublik treffen die Turbinen am Sonnabend (14.30 Uhr) auf den First Vienna FC.