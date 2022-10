Turbine Potsdam trennt sich von Trainer Middeke Turbine Potsdam kommt nicht zur Ruhe. Der Tabellenletzte der Frauen-Bundesliga trennt sich von Trainer Sebastian Middeke. Wer sein Nachfolger wird, ist unkla... dpa

ARCHIV - Trainer Sebastian Middeke von Turbine Potsdam ruft seinem Team etwas zu. ntur GmbH/dpa Andreas Gora/Deutsche Presse-Age

Potsdam -Das Chaos bei Frauenfußball-Bundesligist Turbine Potsdam will nicht enden. Nach dem 0:5 am Sonntag im Heimspiel gegen den SC Freiburg, der fünften Niederlage in Folge, zog der Tabellenletzte personelle Konsequenzen und trennte sich von Trainer Sebastian Middeke. In Potsdam hatte man wohl kein Vertrauen mehr in den 38-jährigen Ostwestfalen, der erst im Sommer den Cheftrainerposten bei Turbine als Nachfolger von Sofian Chahed angetreten hatte.