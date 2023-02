Turbine Potsdam verliert 0:3 gegen Bayern München Turbine Potsdam hat zum verspäteten Re-Start in die Frauenbundesliga eine erwartbare Niederlage kassiert. Am Sonnabend unterlag das Schlusslicht im heimische... dpa

Potsdam (dpa) – -Turbine Potsdam hat zum verspäteten Re-Start in die Frauenbundesliga eine erwartbare Niederlage kassiert. Am Sonnabend unterlag das Schlusslicht im heimischen Karl-Liebknecht-Stadion dem Tabellenzweiten Bayern München mit 0:3 (0:2). Zugutehalten muss man den spielerisch chancenlosen Potsdamerinnen, dass sie dank einer kämpferischen Einstellung in der Defensive gepaart mit der inkonsequenten Münchener Chancenverwertung die Niederlage in Grenzen halten konnten.