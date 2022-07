Potsdam - Fußball-Bundesligist Turbine Potsdam hat Stürmerin Laura Radke vom VfL Bochum verpflichtet. „Turbine Potsdam ist einer der erfolgreichsten und traditionsreichsten Vereine im Frauenfußball, ich freue mich ein Teil davon zu sein und wieder in der Bundesliga zu spielen“, sagte die 22-Jährige einer Mitteilung des Clubs von Donnerstagabend zufolge.

Die Stürmerin hatte in der vergangenen Saison in der Regionalliga West 16 Tore erzielt. Zuvor spielte Radke bei der SGS Essen, Bayer 04 Leverkusen und dem MSV Duisburg und bestritt zwölf Spiele in der Bundesliga. Zuvor hatte Turbine bereits mitgeteilt, dass die slowenische Stürmerin Adrijana Mori, die zuletzt zu Olimpija Ljubljana ausgeliehen war, zum Club zurückkehrt.