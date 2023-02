Turbine Potsdams Rettungsmission: Auftakt gegen die Bayern Nur ein Punkt aus zehn Spielen. Nun muss fast alles gelingen. Turbine Potsdam, sechsmaliger deutscher Meister, kämpft gegen die drohende Zweitklassigkeit. dpa

ARCHIV - Fußballerinnen von Turbine Potsdam beim Aufwärmen am Spielfeldrand. ntur GmbH/dpa/Archivbild Andreas Gora/Deutsche Presse-Age

Potsdam -Der Auftakt in die ohnehin heikle Rettungsmission könnte für Turbine Potsdam kaum schwieriger sein. Denn in der Bundesliga jagen die Fußballerinnen des FC Bayern München den makellosen VfL Wolfsburg, in der Champions League stehen sie im Viertelfinale. „Wir haben große Ziele und wollen die Messlatte auch immer wieder hoch ansetze“, sagte Nationalspielerin Sydney Lohmann. Sie und ihre Mitspielerinnen wollen dementsprechend erfolgreich in Restsaison starten - und das beim Tabellenletzten Turbine Potsdam.