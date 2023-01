Turbine-Präsidium komplett: Sportlicher Leiter gesucht Das Präsidium von Frauen-Bundesligist Turbine Potsdam ist wieder komplett. Zwei Monate nachdem Karsten Ritter-Lang zum neuen Präsidenten des Tabellenletzten ... dpa

Potsdam -Das Präsidium von Frauen-Bundesligist Turbine Potsdam ist wieder komplett. Zwei Monate nachdem Karsten Ritter-Lang zum neuen Präsidenten des Tabellenletzten gewählt wurde, sind auf der Mitgliederversammlung am Freitag die vakanten Posten besetzt worden. Einen Tag danach traf sich das neue Präsidium bereits zur strategischen Planung. „Wir haben ein Organigramm erarbeitet, Aufgabenverteilungen vorgenommen und uns damit beschäftigt, was vor uns liegt. Natürlich wissen wir alle, dass der Klassenerhalt unserer 1. Mannschaft im Vordergrund steht“, heißt es in einem Schreiben an die Mitglieder.