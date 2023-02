Turbine vor Abstiegs-Endspielen: Siege müssen her Zum verspäteten Rückrundenauftakt verlieren die Fußballerinnen von Turbine gegen Bayern München. Im Abstiegskampf wartet nun die direkte Konkurrenz. Siege si... dpa

ARCHIV - Ein Fußball mit Schriftzug: Frauen-Bundesliga liegt auf dem Rasen bereit. Andreas Gora/dpa/Archivbild

Potsdam -Vom Ergebnis her las sich Turbine Potsdams 0:3-Rückrundenauftakt gegen Bayern München gar nicht einmal so schlecht. Besonders mit den engagierten zweiten 45 Minuten des Tabellenletzten, in denen nur Sekunden fehlten, ohne Gegentor gegen den Vizemeister zu bleiben, zeigte sich der Interimstrainer des Fußball-Bundesligisten der Frauen, Dirk Heinrichs, zufrieden. „In der zweiten Halbzeit haben wir es gut gemacht. Da haben wir uns gefangen, haben die Mädchen gut gefightet und wir hatten ein paar gute Einwechslungen“, sagt das Turbine-Urgestein, das nach den Trennungen von Sebastian Middeke und Sven Weigang nun bereits zum zweiten Mal in dieser Spielzeit vorübergehend auf dem Cheftrainerstuhl Platz genommen hat.