Turnerin Schönmaier rückt ins Mehrkampf-Finale nach WM-Debütantin Karina Schönmaier aus Bremen darf am Abend (19.45 Uhr MEZ) bei den Turn-Weltmeisterschaften in Liverpool am Mehrkampf-Finale teilnehmen. dpa

ARCHIV - Die Deutsche Karina Schönmaier darf dank mehrer Absagen anderer Wettkämpferinnen im Mehrkampf-Finale der Turner an den Start gehen. entur GmbH/dpa Marijan Murat/Deutsche Presse-Ag

Liverpool (dpa) – -WM-Debütantin Karina Schönmaier aus Bremen darf am Abend (19.45 Uhr MEZ) bei den Turn-Weltmeisterschaften in Liverpool am Mehrkampf-Finale teilnehmen.