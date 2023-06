Turnier in Berlin: Heimspiel mit Wildcard für Tennisliebhaberin Sabine Lisicki

Sie hat beim Rasentennisturnier in Berlin, den sogenannten Grass Court Championships, eine Wildcard für die ab Montag ausgetragene Hauptrunde bekommen. Warum auch nicht? Ist ja eine typische Win-win-Situation, wie man in so einem Fall so sagt.

Hier der Veranstalter, der eine deutsche Tennisspielerin mit großem Namen und gewinnendem Lächeln ganz gut brauchen kann, um noch mehr Zuschauer auf die fabelhafte, am Rande des Grunewalds gelegene Anlage des LTTC Rot-Weiß zu locken. Da Sabine Lisicki, die dank der Wildcard nicht über die Qualifikationsrunde gehen muss, um mal wieder auf einer großen Bühne zu stehen.

2013 im Finale von Wimbledon

Und überhaupt: Berlin ist seit mehr als 20 Jahren, nachdem ihre aus Polen stammenden Eltern vom nordrheinischen-westfälischen Troisdorf in die Hauptstadt gezogen waren, Lisickis Zuhause – und der LTTC Rot-Weiß ihr Heimatverein. Sie sagt: „Das ist immer etwas ganz Besonderes, als kleines Kind habe ich hier immer viele Stunden verbracht.“ Also: Ein bisschen Heimvorteil darf schon sein.

Sabine Lisicki ist inzwischen 33 Jahre alt, Nummer 292 der Welt. Im Mai 2012 war sie die Nummer zwölf der Welt, ein Jahr darauf schaffte sie es bis ins Finale von Wimbledon. Tennisdeutschland stand kopf – und war schon ein bisschen enttäuscht, dass sie dieses Finale in zwei Sätzen gegen Marion Bartoli verlor. Aber es sah damals tatsächlich danach aus, als komme da noch mehr von ihr, zumindest auf den Rasen- und Hartplätzen dieser Welt. Dank ihrer aggressiven Spielweise, ihrer rasanten Vorhand, ihres mächtigen Aufschlags.

Doch für Weltklassetennis braucht man nicht nur jede Menge Talent, sondern vor allen Dingen auch einen belastbaren Körper. Und den hat Lisicki nicht. Ihre Krankenakte nimmt kein Ende. Ermüdungsbruch im Fuß, Kreuzbandriss, Pfeiffersches Drüsenfieber und so fort. Zudem hatte es zumindest von außen betrachtet den Anschein, dass sie sich zuweilen mit den falschen Menschen umgeben beziehungsweise in die falschen Menschen verguckt hat.

Die Konstante in ihrem Leben ist die Liebe zum Tennis. Ja, es muss Liebe sein, sonst hätte Sabine Lisicki nach all den Rückschlägen schon aufgehört.