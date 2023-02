Der E-Sport-Turnierveranstalter Beyond The Summit hat die Entlassung aller Angestellten angekündigt. Laut Gründer David „LD“ Gorman habe sich der Betrieb fin...

Turnierveranstalter Beyond The Summit entlässt Belegschaft

Los Angeles -Der E-Sport-Turnierveranstalter Beyond The Summit hat die Entlassung aller Angestellten angekündigt. Laut Gründer David „LD“ Gorman habe sich der Betrieb finanziell nicht mehr rentiert.

„Die Zeit war nicht auf unserer Seite. Da wir die Zukunft unserer Leute riskieren würden, konnten wir den Betrieb nicht im guten Gewissen fortführen“, schrieb LD in einem Statement. „Unser Team ist unglaublich. Bei allem, das sie für uns getan haben, wäre es nicht richtig, dass sie die Ungewissheit auf sich nehmen.“

Insgesamt 32 Angestellte verlieren ihren Job. Da sich die wirtschaftliche Lage nicht gut entwickelt habe und auch in Zukunft keine Verbesserung zu erwarten sei, sei der Schritt zur Rettung des Unternehmens unabdingbar. Komplett schließen werde BTS aber nicht, so stehe das eigene Studio weiter für Produktionen zur Verfügung.

Beyond The Summit ist vor allem für die eigenen Summit-Turniere bekannt, in dem die Teams in einem Haus mit Wohnzimmer-Atmosphäre gegeneinander spielten. Nach Anfängen in der Dota-2-Szene expandierte BTS später unter anderem auch zu „Counter-Strike: Global Offensive“ und „Super Smash Bros“. Der Smash Ultimate Summit 6 findet im März noch wie geplant statt.