Twisted Minds gewinnt Sommerturnier der OWC Europe

Los Angeles -Twisted Minds hat das Summer-Series-Turnier der Overwatch Contenders in der EMEA-Region gewonnen. Das saudi-arabische Team siegte im Finale knapp mit 4:3 gegen SrPeakCheck. Als ungeschlagener Tabellenführer der Gruppenphase und Sieger des OWC-Frühlingsturniers ging Twisted Minds als Favorit in die Endrunde.

„Es ist Ewigkeiten her, dass ich in so einem knappen Match war“, sagte Mikkel Lyhne Filbert „Slay“ Nielsen hörbar erleichtert im Siegerinterview nach dem Spiel. „Man sieht es ja am Endstand. Jede Karte war eng, keine Karte war wirklich einfach.“

Dass Twisted Minds stärker als erwartet schwitzen musste, zeigte sich früh. Zwar entschied das Team die erste Runde für sich, musste aber die folgenden zwei Karten an SRPeakCheck abgeben. Erst nach zwei weiteren Runden konnte der Schrecken der Gruppenphase die Führung zurückergattern. Nachdem SRPeackCheck Karte Sechs für sich entschied, gelang Twisted Minds erst im finalen siebten Spiel der Titelsieg.

Obwohl Twisted Minds die Summer Series dominierte, dürfte das Finalspiel zumindest die deutsche Overwatch-Szene freuen: Drei der acht Spieler von SrPeakCheck stammen aus Deutschland, wie auch ein Spieler vom Drittplatzierten Ex Oblivione.