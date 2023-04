Überraschung in Western Conference am letzten NBA-Spieltag 16 verschiedene Szenarien gab es in der Western Conference vor dem letzten Hauptrundenspieltag in der NBA. Für ein Team wurde aus einem möglichen fünften am ... dpa

Golden State Warriors-Stürmer Jonathan Kuminga (M) überspringt Portland Trail Blazers-Stürmer John Butler Jr. (l) und Guard Skylar Mays. Craig Mitchelldyer/AP/dpa

Los Angeles -Titelverteidiger Golden State Warriors und die Los Angeles Clippers haben sich an einem spannenden letzten Hauptrunden-Spieltag in der NBA die beiden verbliebenen direkten Playoff-Tickets gesichert. Die Los Angeles Lakers treffen in den Play-Ins auf die Minnesota Timberwolves und sind bei einem Sieg in der deutschen Nacht zum Mittwoch ebenfalls qualifiziert. Die Warriors holten am Sonntag ein 157:101 bei den Portland Trail Blazers und stellten mit 55 Punkten im ersten Viertel einen NBA-Rekord auf. Die Clippers hatten lange Mühe gegen die Phoenix Suns, gewannen aber am Ende 119:114 und beendeten die Hauptrunde in der besten Basketball-Liga der Welt auf Rang fünf vor den Warriors.