Überraschungs-Visite bei Union Berlin von Viktor Orban Zur Mittagszeit fuhr auf einmal eine Polizeieskorte auf dem Parkplatz am Stadion An der Alten Försterei vor - dabei war am Dienstag gar kein Spiel des 1. FC ... dpa

Polizei-Motorräder stehen auf dem Parkplatz vor dem Stadion. entur GmbH/dpa Matthias Koch/Deutsche Presse-Ag

Berlin -Zur Mittagszeit fuhr auf einmal eine Polizeieskorte auf dem Parkplatz am Stadion An der Alten Försterei vor - dabei war am Dienstag gar kein Spiel des 1. FC Union Berlin. Die Erklärung folgte umgehend und sie war überraschend: Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban nutzte seinen mehrtägigen Besuch in Deutschland für einen Abstecher zum Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Das bestätigte eine Mitarbeiterin der Botschaft vor Ort.