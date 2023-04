UEFA: Noch keine Entscheidung über Ausschluss von Belarus

Russische Mannschaften sind von allen Wettbewerben im europäischen Fußball ausgeschlossen, belarussische noch nicht. Das bleibt zumindest vorerst so, wie die...

Lissabon -Belarussische Mannschaften dürfen vorerst weiter an Wettbewerben der Europäischen Fußball-Union UEFA teilnehmen. Das UEFA-Exekutivkomitee habe zwar über einen möglichen Ausschluss gesprochen, es sei aber keine Entscheidung getroffen worden, sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin nach dem Kongress des Kontinentalverbandes in Lissabon.

Beschlossen wurde nur, dass Belarus nicht Ausrichter der U19-EM der Frauen 2025 sein könne. Die Situation werde weiter beobachtet und solle erneut im Exko besprochen werden, sagte Ceferin. Die nächste Exekutivsitzung ist für den 28. Juni terminiert.

Zuletzt hatte eine Gruppe von mehr als 100 EU-Parlamentariern gefordert, wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine nicht nur Mannschaften aus Russland auszuschließen, sondern auch aus Belarus. „Es stehen nicht nur die Werte der UEFA auf dem Spiel, sondern auch die Reputation und das Image der UEFA innerhalb demokratischer Gesellschaften und der internationalen Gemeinschaft“, hieß es in einem Schreiben an Ceferin.

Zuletzt mussten Teams aus Belarus bereits alle internationalen Heimspiele auf neutralem Platz und ohne Zuschauer austragen. Im vergangenen Jahr hatte die UEFA jedoch entschieden, Belarus für die Qualifikation für die EM in Deutschland zuzulassen. Nach zwei Niederlagen in zwei Spielen belegt das belarussische Team den letzten Platz der Gruppe I.

Innenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte den Kontinentalverband voriges Jahr aufgerufen, Belarus als Unterstützer der russischen Führung auszuschließen. Auch die Organisation Belarusian Sport Solidarity Foundation (BSSF), die sich für unterdrückte Sportler in Belarus einsetzt, forderte mehrfach vergeblich vom Weltverband FIFA und der UEFA die Suspendierung des heimischen Verbandes.