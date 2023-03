UEFA-Präsident entschuldigt sich für Champions-League-Finale Für das Chaos rings um das vorige Champions-League-Finale zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool ist auch die UEFA verantwortlich. Ihr Präsident hat sich ... dpa

Berlin -UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hat sich für das Chaos beim Champions-League-Finale zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool im vergangenen Jahr in Paris entschuldigt. In einem ZDF-Interview sagte der Slowene, es gebe niemanden in der UEFA, dem es nicht furchtbar leid tue, was in Paris passiert sei.