In keinem anderen Viertel von Sydney wird der Reichtum so zur Schau gestellt wie in Darling Harbour. Wo früher verkommene Industriedocks standen, glitzern heute die teuersten Hotels mit bombastischen Ausblicken. Wenig verwunderlich, dass der Weltverband Fifa hier zum Wochenende nun Funktionäre aller Mitgliedsverbände eingeladen hat. Zur „Women’s Football Convention 2023“, einem Kongress, auf dem die rosige Zukunft des Frauenfußballs aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet wird. Fifa-Präsident Gianni Infantino sagt nämlich: „Da wir Zeuge der größten Frauen-Fußballweltmeisterschaft aller Zeiten sind, ist es wichtig, dass wir diese Dynamik in allen Aspekten aufrechterhalten.“ Klar, was der geschäftstüchtige Impresario fragt: Wie kann die Fifa wirtschaftlich von der sportlichen Verbesserung profitieren?

Fifa garantiert jeder WM-Spielerin eine Grundprämie

Die Fifa ist gewissermaßen in Vorleistung getreten und hat erstmals eine Art Grundprämie für jede WM-Spielerin garantiert. Auch jede deutsche Fußballerin hat fürs blamable Vorrundenaus noch 30.000 Dollar bekommen, umgerechnet 27.300 Euro; jede war dafür aber auch von Mitte Juni bis Anfang August unterwegs. Früher wäre bei einem derartigen Versagen außer Spesen nichts gewesen. Für die im Halbfinale stehenden Protagonisten lohnt es sich jetzt so richtig: Jede Akteurin hat bereits 165.000 Dollar sicher – so viel gibt es für den vierten Platz. Wer sich zur Weltmeisterin krönt, bekommt 270.000 Dollar aus den Töpfen des Weltverbands.

Insgesamt hat die Fifa Prämien von 110 Millionen Dollar ausgelobt. Bei der WM 2019 waren es lediglich 30 Millionen. Die Mindestausschüttungen an die Spielerinnen sind als eine Art Anschubfinanzierung zu verstehen, heißt es aus Fifa-Kreisen, um mittel- und langfristig die Verdienstmöglichkeiten zu verbessern. Denn wer die Kader der 32 Teilnehmer durchforstet, kann schnell feststellen: Die meisten Spielerinnen sind immer noch Amateure. Für eine weitere Professionalisierung muss das Geld erst einmal erwirtschaftet werden – und das geht nur in Märkten, in denen die Medien und die Sponsoren echten Gegenwert in Form eines gesteigerten Interesses vorfinden.

Wenig verwunderlich, dass sich laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes unter den 15 WM-Teilnehmerinnen mit dem höchsten Gehalt gleich elf Spielerinnen aus den USA befinden. Die Starspielerinnen Alex Morgan und Megan Rapinoe mit rund sieben Millionen Dollar Gesamteinkünften liegen vorn. Der Großteil speist sich aus deren Werbeverträgen und Partnerschaften. Die Klubs und der Verband der Vereinigten Staaten zahlen ihre Spitzengehälter in einer Größenordnung von 600.000 und 800.000 Dollar im Jahr. In diesem Bereich wird die Weltfußballerin Putellas beim FC Barcelona als Topverdienerin aus Europa veranschlagt. Der Champions-League-Sieger hat auch die Benchmark bei den Ablösen gesetzt: Für die englische Mittelfeldspielerin Keira Walsh flossen vergangenen Sommer fast 500.000 Euro an Manchester City. Gegenüber den Summen im Männerfußball mögen solche Zahlen lächerlich klingen, aber für den Frauenfußball sind das Quantensprünge.

Nur zum Vergleich: Laut DFB-Angaben liegt das Brutto-Durchschnittsgehalt in der Frauen-Bundesliga bei 3500 Euro im Monat. Stars wie Alexandra Popp, Lena Oberdorf oder Merle Frohms verdienen beim VfL Wolfsburg fünfstellige Monatsgehälter, – geschätzt werden 15.000, 20.000 Euro – wie auch Lina Magull oder Lea Schüller beim FC Bayern. Dem steht ein größerer Anteil an Spielerinnen gegenüber, der eher auf Minijob-Ebene entlohnt wird. Eine Umfrage der ARD-„Sportschau“ förderte zutage: Ein Drittel der Spielerinnen gab an, maximal 500 Euro brutto im Monat zu verdienen, ein Viertel bekäme angeblich nur Fahrtkosten erstattet.

Als Zusatzverdienst sind die Social-Media-Plattformen nicht unwichtig. Das Ringen um Aufmerksamkeit hat unter den Topspielerinnen in den vergangenen Jahren immens zugenommen, weil es sich in barer Münze auszahlt. Deutsche Nationalspielerinnen wie Laura Freigang von Eintracht Frankfurt verdienen auf diesem Weg deutlich mehr als im Verein. Unerreichte Werbekönigin ist die Schweizer Nationalspielerin Alisha Lehmann, die aber nur deshalb 14,7 Millionen Follower bei Instagram hat, weil sie sich wie ein Model verkauft. Gerne auch in Posen, die sie wie ein Sexobjekt wirken lassen. Marktforscher sagen, dass ihr ein Werbeposting rund 280.000 Euro einbringt. Vor diesem Hintergrund wird erklärbar, warum Englands Verband seinen Nationalspielerinnen alle Social-Media-Aktivitäten während der WM verboten hat.

Über ihren Verdienst reden die bekanntesten deutschen Fußballerinnen meist weniger offen als über ihre sexuelle Orientierung. Der DFB gibt immerhin erste Kennzahlen heraus: Jeder Frauen-Bundesligist leistete sich in der Saison 2021/2022 im Schnitt Gehaltskosten von 1,6 Millionen Euro. Weniger als der Jahresverdienst des Durchschnittsprofis in der Männer-Bundesliga. Trotzdem machte jeder der zwölf Klubs durchschnittlich 1,5 Millionen Euro Verlust.

Deutschland müsse aufpassen, raunen Berater wie der international bestens vernetzte Dietmar Ness, dass nicht noch mehr Nationalspielerinnen wie die von Eintracht Frankfurt zum FC Chelsea gewechselte Sjoeke Nüsken weggekauft werden. Die Lücke zu England werde eher größer als kleiner, auch wenn der FC Bayern mit der Verpflichtung der WM-Teilnehmerinnen Pernille Harder (Dänemark) und Magdalena Eriksson (Schweden) einen Kontrapunkt gesetzt hat. Der Verband rühmt sich erst einmal für seinen neuen Fernsehvertrag, der künftig pro Saison 5,1 Millionen Euro bringt.

Gianni Infantino hat für die Frauen-WM 2027 Equal Pay angekündigt

In ganz anderen Dimensionen denkt die Fifa. Infantino hat für die Frauen-WM 2027 bereits vollmundig Equal Pay angekündigt, demnach müssten also die in Katar bei den Männern ausgeschütteten 440 Millionen Dollar die nächste Stufe sein. Logisch, dass der Schweizer bald Sponsoren und Medienanstalten auffordern wird, diesen Schritt zur Gleichberechtigung zu gehen. Für rund zehn Millionen Euro werden ARD und ZDF die Übertragungsrechte eines solchen Turniers wohl nie wieder erhalten. Generalsekretärin Heike Ullrich als wichtigste DFB-Repräsentantin beim Fifa-Convent wird gut zuhören, wohin die Reise gehen soll. Auffällig, dass niemand aus Deutschland auf einem Fifa-Panel zu den Zukunftsthemen spricht, wohl aber reichlich Vertreter aus Afrika. Das nächste Indiz, dass der Weltverband in vier Jahren nicht ins deutsch-niederländisch-belgische Dreiländereck, sondern nach Südafrika gehen möchte, weil man mit dem ersten Turnier auf diesem Kontinent offenbar die größte Wertsteigerung verknüpft.