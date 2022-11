Umfrage: Interesse an deutschen WM-Spielen steigt weiter Das Interesse an WM-Spielen mit Beteiligung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nimmt zu. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstitu... dpa

Ein Zuschauer sitzt vor dem Fernseher einer Gaststätte beim WM-Spiel Frankreich gegen Dänemark. Frank Rumpenhorst/dpa

Berlin -Das Interesse an WM-Spielen mit Beteiligung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nimmt zu. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov gaben 37 Prozent der Deutschen an, das dritte Gruppenspiel der DFB-Auswahl gegen Costa Rica live vor dem Bildschirm schauen zu wollen.