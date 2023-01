Umkämpft bis zum Schluss: Alba Berlin erobert gegen Bonn die Tabellenspitze

Maodo Lo hatte sich vergeblich versucht, Jaleen Smith und auch Malte Delow waren gescheitert – es brauchte bis ins letzte Viertel, ehe Alba Berlin eine Lösung gegen TJ Shorts gefunden hatte. Louis Olinde entpuppte sich in der Schlussphase des Bundesliga-Spitzelspiels als derjenige, der den kleinen US-Amerikaner zu stoppen vermochte und der Partie die entscheidende Wende brachte. Nach umkämpften 40 Minuten feierten die Berliner Fans keinen schönen, sondern einen hart erarbeiteten 81:76-Sieg der Alba Berlin die Tabellenführung bescherte.

Bonn reist als Tabellenführer nach Berlin

Volle Basketball-Freiplätze im Jahnsportpark, volle Halle gegenüber der Geschäftsstelle – wenn Alba Berlin in die Schmeling-Halle ausweichen muss, wirkt das auch nach vielen Jahren des Umzugs in die Arena am Ostbahnhof noch immer ein wenig wie „Basketball is coming home“. Wohl dem, der über eine solche Ausweichstätte verfügt, wenn in der eigentlichen Heimstätte die Ehrlich Brothers ihr Publikum verzaubern. Illusionen, wie sie zwischen Warschauer Straße und Ostbahnhof gezeigt wurden, waren für Alba Berlin im Prenzlauer Berg am Nachmittag kein Mittel, um die Tabellenführung zu erobern. Zu stark präsentierten sich die Gegner aus Bonn, die als Spitzenreiter angereist waren und in dieser Saison ebenfalls erst ein Spiel verloren und die Bayern geschlagen hatten, in der bisherigen Saison.

Erschwerend aus Sicht der Berliner kam da die ganz unterschiedliche Belastung im Vorfeld hinzu. Während Alba eine Woche zuvor in München in der Bundesliga gewonnen hatte, in der Euroleague am Dienstag Mailand geschlagen und am Donnerstag nur knapp gegen Real Madrid verloren hatte, war Bonn zuletzt am 6. Januar in der Bundesliga im Einsatz und hatte somit acht Tage Zeit zur Vorbereitung.

Von diesen unterschiedlichen Voraussetzungen war zu Beginn der Partie allerdings in der mit 8760 ausverkauften Schmeling-Halle nichts zu sehen. Bei Alba Berlin gehörte Louis Olinde nach seiner Kapselverletzung wieder zum Kader, Christ Koumadje pausierte aufgrund der Ausländerquote in der Bundesliga. Neben dem langzeitverletzten Marcus Eriksson und dem immer noch verletzungsbedingt pausierenden Gabriele Procida sah Albas Center zu Beginn ein flottes Spitzenspiel mit hohen Trefferquoten auf beiden Seiten.

Mit dem ersten Fehlwurf, nach vier erfolgreichen Versuchen, aber riss auch Mitte des ersten Viertels ein wenig der offensive Faden aufseiten der Berliner. Die Defensive präsentierte sich als äußerst flexibel und bereitete mit einer manchmal etwas zu harten Gangart der Berliner Offensive ein paar Probleme. Auf der anderen Seite war wieder einmal der kleine, aber flinke TJ Shorts ein Unruhestifter, der mit seinem schnellen Antritt von keinem Berliner Verteidiger unter Kontrolle gebracht werden konnte. Das 20:23 aus Sicht der Gastgeber nach zehn Minuten war zudem auf eigene Ballverluste und daraus resultierende Bonner Punkte zurückzuführen.

Alba dreht die Partie im zweiten Viertel

Die Unruhe und Hitzigkeit der letzten Spielminuten im ersten Abschnitt legte die Partie auch mit Beginn der zweiten Viertels nicht ab. In dieser Stimmung fühlten sich die Gäste deutlich wohler und konnten die Führung über weite Strecken halten. Doch Alba Berlin kämpfte sich, angeführt von Yanni Wetzell und Tamir Blatt, zurück in die Partie. Mit einem 9:0-Lauf holten sich die Hausherren erst die Führung zurück 41:38 (18.), beendeten die letzten dreieinhalb Minuten des ersten Durchgangs mit 16:6 und gingen mit einem 48:44-Vorsprung in die Kabine.

So ganz aber konnte dieser Schwung nicht mitgenommen werden. Schiedsrichterentscheidungen auf beiden Seiten sorgten immer für Unruhe auf dem Feld und nahmen der Partie jeden Rhythmus. Das schadete vor allem dem Berliner Spiel, das sich normalerweise über genau diesen Rhythmus definiert. Zu den ohnehin schon acht Ballverlusten der ersten Hälfte gesellten sich sechs weitere im dritten Viertel, welches die Bonner für sich entschieden. Da Alba Berlin im Schlussviertel aber doch noch eine defensive Lösung gegen TJ Shorts und damit den Schlüssel zum Sieg fand, wurde aus der Illusion der Tabellenführung pure Realität.