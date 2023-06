Ein Tag mit Herthas eFootballer Bastian Puskas: „Fifa ist kein Spaß“

Am 10. Juni findet in Köln das Grand Final der Virtuellen Bundesliga statt und Bastian Puskas (18) wird dort für Hertha BSC antreten. Wir haben ihn besucht.

Auf den Joysticks im blau-weißen Streamingraum von Hertha BSC sind keine Spuren von Kartoffelchips zu bemerken. Die Playstation 5 wurde gestartet und Bastian Puskas möchte gerne sein erstes Fifa-Spiel des Tages gegen mich machen. Hertha BSC gegen Sampdoria Genua, alle Spieler haben denselben Wert von 95. Das heißt, dass es keinerlei Unterschiede zwischen allen Mannschaften gibt, um einen gerechten Wettkampf zu ermöglichen.

So gerecht sieht es heute in Herthas Räumlichkeiten im Olympiapark nicht aus. Ich spiele seit einiger Zeit kein Fifa, dafür verbringt Puskas viel Zeit damit, sein Spiel zu perfektionieren. „Am Anfang, wenn das Spiel neu rauskommt, zocke ich bis zu acht Stunden am Tag“, sagt der 18-Jährige eFootballer von Hertha BSC. Fifa erscheint jährlich zwischen August und September. Viel ändert sich von Jahr zu Jahr und erstmals muss man sich den Neuigkeiten gewöhnen. „Jetzt, dass sich Fifa wieder dem Ende neigt, verbringe ich etwa zwei bis drei Stunden damit. Zu diesem Zeitpunkt kennt man das Spiel und es bringt nichts, wenn man sechs Stunden am Stück spielt.“

Die Fußballer von Hertha BSC haben den Klassenerhalt in der Ersten Liga nicht geschafft, aber in einer anderen Welt, einer virtuellen, kämpft die Alte Dame noch um den Meistertitel. Bastian Puskas aus Eberswalde hat es diese Saison überraschend ins Grand Final der Virtual Bundesliga (VBL) geschafft, das an diesem Wochenende in Köln stattfindet. „Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich bis dahin komme“, sagt Puskas. Seit knapp einem Jahr steht er unter Vertrag bei der eSport-Akademie der Berliner. Er hat gerade sein Abitur absolviert und studiert derzeit Sport und eSport Management an der Hochschule für angewandtes Management (HAM) in Charlottenburg.

Etwa zwanzig Sekunden dauert meine Genuesische Abwehr, dann steht es schon 1:0 für den Profi. Vier weitere Tore kassiere ich in der Ersten Halbzeit, das Spiel endete dann 7:0. „Du spielst ja immer noch gegen einen der besten 32 Spieler Deutschlands“, tröstet mich Dennis Krüger, Leiter der eSport-Abteilung bei Hertha. Langsam wird klar, hier wird Fifa nicht als ein einfaches Videospiel wahrgenommen. „Ich spiele nicht mehr aus Spaß, ich mache es, weil ich es machen will und um dabei Erfolge zu sammeln“, sagt Puskas.

Vom Bildschirm bis zum Rasen: Ein Leben für den Fußball

Er bezeichnet sich selbst als Underdog, jedoch zeigt sich der Herthaner ganz und gar nicht scheu: „Ich mach mir keinen Druck. Ich habe Lust aufs Turnier und will für eine Überraschung sorgen“, fügt Puskas an. Er spielt selbst Fußball in der Kreisliga auf dem linken Flügel. Auf dem Fußballplatz mag er die Offensive, virtuell spielt er lieber solide von der Abwehr.

Der eSportler mit dem ungarischen Fußballer-Nachnamen scheint klare Ideen zu haben. Äußerlich wirkt er gelassen und friedlich. So bleibt er auch, wenn die Spielkonsole gestartet wird. Auf dem virtuellen Fußballplatz zeigt er jedoch kein Erbarmen. Ich kann immer noch die sieben Tore fühlen, die ich schlucken musste. Puskas wünscht sich, dass die eSports-Welt in Zukunft professioneller gestaltet wird. „Es braucht mehr Vermarktung, auch von EA selbst. Sie müssten mehr in EA-Sports Turniere investieren und diese auch öffentlich machen.“

Der Reporter von der Berliner Zeitung Franz Becchi kassiert eine ordentliche Klatsche vom eYoungstar Bastian Puskas. Hertha BSC

Wie schaffte es Bastian Puskas in die Endphase der Virtuellen Bundesliga?

Seit 2012 organisiert die Deutsche Fußball-Liga (DFL) den digitalen Spielbetrieb, bei dem Fifa von EA Sports das Maß aller Dinge ist. Das Grand Final bildet den Höhepunkt der Saison, bei dem die 32 besten Spieler des Landes an den Konsolen gegeneinander antreten. Mit dem Fifa-Nickname „bxstip7“ wird Bastian Puskas dort sein Bestes geben. Um sich zu qualifizieren, gewann der Youngstar 60 Spiele von 60, dafür brauchte er knapp einen Monat.

Hertha BSC war 2018 einer der ersten Vereine der Bundesliga, der sich im eSports-Bereich engagierte. Heute besteht der Kader aus sechs Spielern, die aus mehr als 2.200 Kandidaten ausgewählt wurden. Ihr Alter liegt zwischen 17 und 23 Jahren. Puskas sagt, man habe etwa dem Alter von 30 Jahren nicht mehr dieselbe Reaktionsfähigkeit, die für Fifa von grundlegender Bedeutung ist.

Stand heute sind noch nicht alle Profivereine virtuell vertreten, dies sollte sich jedoch schon ab der nächsten Saison ändern. Im Lizenzvertrag der DFL ist vorgesehen, dass jede Mannschaft der Bundesliga und der Zweiten Liga, eSports betreibt. Dabei werden den Spielern unter anderem Räumlichkeiten, Trainer und Sportpsychologen zur Verfügung gestellt. Ein eFootballer soll nicht anders als ein Feldspieler behandelt werden. Sogar Tipps für eine gesunde Ernährung werden den virtuellen Spielern bereitgestellt. „Das Wohlbefinden der Spieler ist extrem wichtig“, sagt Dennis Krüger. Zuletzt bekomme ich noch eine Autogrammkarte von Bastian zugesteckt. Wer weiß, ob sich deren Wert nach dem Grand Final steigen wird.