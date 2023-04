Unicorns of Love ist Frühlingsmeister der LoL Prime League

„Silver Scrapes“ im Finale der Prime League: Über die komplette Distanz kämpfen Unicorns of Love und SK Gaming um den Titel der LoL-Liga. Vor allem in der Mi...

ARCHIV - SK Gaming Prime /Unicorns of Love: Sexy Edition hat sich den Pokal in der Frühlingssaison der Prime League gesucgert.

ARCHIV - SK Gaming Prime /Unicorns of Love: Sexy Edition hat sich den Pokal in der Frühlingssaison der Prime League gesucgert. Benedikt Wenck/dpa

Berlin -Unicorns of Love: Sexy Edition hat den Meistertitel der Prime League verteidigt. Nach den Sommer-Playoffs 2022 ist es der zweite Titel für die Kölner Organisation in der deutschsprachigen League-of-Legends-Liga.

„Ich bin glücklich“, sagte der wertvollste Spieler der Saison Lee „Peach“ Min-gyu auf der Bühne, nachdem ihm die MVP-Trophäe überreicht wurde.

„Wir haben ein richtig tolles Squad, alle haben so hart gearbeitet“, sagte Unicorns-Trainer Fabian „Sheepy“ Mallant nach dem Konfetti-Regen auf der Bühne. „SK hat es uns wirklich nicht einfach gemacht und mit Herz und Seele gekämpft.“

Prime League: Starke Fan-Unterstützung im Offline-Finale

Auch ein Lob ging an das Publikum, das Sheepy nach dem Finale noch auf Händen trug. „Da war ja richtig Stimmung!“

In die Arena des Xperion in Berlin waren gut 100 Fans gekommen, die beide Teams lautstark anfeuerten. Gesänge wie „SK wird heute Zweiter“ oder „Auf geht's, SK, Kämpfen und Siegen“ erschallten vor der Bühne. Auch einige Menschen mit Trikots von Eintracht Spandau, NNO und Eintracht Frankfurt hatten sich ins Publikum gemischt.

Knappes drittes Spiel im Prime-League-Finale

Nachdem erst UoL und dann SK jeweils ein Spiel gewinnen konnten, wurde es insbesondere im dritten Match der Best-of-Five-Serie spannend. Nachdem die Unicorns schon in die Basis der Kölner eingedrungen waren, kam SK nach einem soliden Teamkampf am Baron noch einmal zurück ins Match. Auch SK klopfte an der gegnerischen Basis, verpatzte dann jedoch zwei Teamfights und musste den Nexus widerstandslos aufgeben.

Im vierten Game fand SK wieder zurück in die Spur, dominierte die Karte über weite Strecken und holte erneut den Ausgleich. Die Serie ging also über die volle Distanz von fünf Spielen, traditionell wurde der Song „Silver Scrapes“ in der Pause eingespielt.

So klar wie das vierte war dann jedoch auch das fünfte Spiel. Unicorns of Love startete stark, entschied entscheidende Kämpfe für sich und holte wichtige Verstärkungen. Den Vorteil setzten die Hamburger souverän in die Titelverteidigung um.

EMEA Masters als nächster Schritt

Bereits vor dem Finale stand fest, dass beide Teams im Anschluss auf europäischem Niveau spielen. UoL und SK rücken in die neu formatierten EMEA Masters weiter und kämpfen dort gegen die stärksten Teams insbesondere aus den anderen europäischen Ligen.