Unicorns of Love Sexy Edition eliminiert BIG in Prime League

Berlin -Unicorns of Love: Sexy Edition hat sich im Lower-Bracket-Halbfinale der League-of-Legends Prime League mit 3:1 gegen BIG durchgesetzt. Die Spiele liefen ziemlich chaotisch ab.

„Es war eine echt harte Serie. Wir können froh sein, dass es nur vier Spiele waren“, sagte Unicorns-Botlaner Johannes „Fun K3y“ Werner im Interview nach dem Spiel. „Sie waren in den Teamkämpfen echt stark.“

Das Duell entwickelte sich schnell zur Chaospartie. Im ersten Spiel gingen die Unicorns trotz eines gegnerischen Vorsprungs in Führung, bis BIG im Anschluss in ähnlicher Manier ausglich. Die Schlussekunden spielten sich dabei so hauchdünn ab, dass sich die BIG-Spieler schon lange vor dem Ende der Serie in den Armen lagen.

Ab dem dritten Spiel, ein klarer Triumph für UoL, schlug die Stunde der Einhörner. BIG machte es im vierten Spiel zwar noch einmal spannend und begann erneut, einen großen Goldvorsprung aufzuholen.

Das Comeback gelang dieses Mal aber nicht, und Unicorns of Love setzte sich nach vier harten Stunden durch. Der Titelverteidiger trifft als nächstes auf Eintracht Spandau, während BIG als Viertplatzierter den ersten Finaleinzug seit 2021 klar verpasst.